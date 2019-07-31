2019-07-31T07:58:08+03:00
Общество

Состяние рек в Приамурье: гребень паводка смещается

Самые опасные места на сегодня - на слиянии рек
Людмила СУДЕЙКИНА
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На последний день июля вода продолжает расти в нескольких районах Приамурья, а именно: на Амуре - Константиновке 623 (+8), Поярково 548 (+27), Иннокентьевке 810 (+21); На Зее - в районе Суражевки 778 (+29), Малой Сазанке 1015 (+34), Белогорья 727 (+31), Благовещенска 530 (+4).

Поднялась река Томь в районе Белогорска (439).

Северные реки – притоки Зеи - Селемджа, Быса, Нора показывают стабильный спад уровня воды.

Подробную информацию смотрите на сайте Правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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