Состяние рек в Приамурье: гребень паводка смещается
Самые опасные места на сегодня - на слиянии рек
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На последний день июля вода продолжает расти в нескольких районах Приамурья, а именно: на Амуре - Константиновке 623 (+8), Поярково 548 (+27), Иннокентьевке 810 (+21); На Зее - в районе Суражевки 778 (+29), Малой Сазанке 1015 (+34), Белогорья 727 (+31), Благовещенска 530 (+4).
Поднялась река Томь в районе Белогорска (439).
Северные реки – притоки Зеи - Селемджа, Быса, Нора показывают стабильный спад уровня воды.
Подробную информацию смотрите на сайте Правительства Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU