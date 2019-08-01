21-летний студент убил двух пенсионерок в Благовещенске

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-01T08:28:24+03:00

У молодого человека нашли украшения одной из жертв

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Амурские следователи разбираются в обстоятельствах жуткого преступления в Благовещенске. 27 и 31 июля в областном центре были найдены тела двух пожилых женщин. По подозрению в убийстве был задержан 21-летний студент одного из образовательных учреждений города.

Тело 84-летней бабушки в квартире по ул. Тепличной в Чигирях обнаружили первой. Стражи порядка изучили камеры, поквартирно обошли дом, торговые точки и определили возможного преступника. Студента задержали на месте работы, в развлекательном заведении.

-. В карманах задержанного полицейские обнаружили женские золотые украшения, которые, как выяснилось, погибшей не принадлежали. Это обстоятельство указывало на возможную причастность гражданина и к другому преступлению, что в дальнейшем подтвердилось, - рассказали в пресс-службе УМВД по Амурской области.

Спустя несколько дней в квартире дома по ул. Василенко было найдено тело 79-летней женщины. Именно у этой жертвы студент похитил ювелирные украшения.

В настоящее время возбуждены уголовные дела, подозреваемый находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU