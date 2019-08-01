Амурских подтопленцев не отключат от мобильной связи

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-01T08:44:23+03:00

Пострадавшие от паводка смогут звонить даже при нулевом балансе

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Сразу три крупных оператора сотовой связи согласились не ограничивать связь своим абонентам, которые пострадали при паводке. «Льгота» будет действовать в Селемджинском, Мазановском и Зейском районах в период действия ЧС.

По данным Правительства Амурской области, на этих территориях будет работать автоматический межсетевой роуминг.

Это значит, что абонент любого оператора может автоматически подключиться к другому оператору и разговаривать на своём тарифе без дополнительной оплаты. Это позволит оставаться на связи всем абонентам вне зависимости от уровня сигнала в определенном месте своего оператора, - объясняют специалисты.

Также «Ростелеком» вплоть до 5 августа будет предоставлять неограниченное количество минут на междугороднее и внутризоновое направление с существующих номеров телефонов в пунктах временного размещения. Будет увеличена скорость доступа в интернет в этих точках.

ИСТОЧНИК KP.RU