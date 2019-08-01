Амурских подтопленцев не отключат от мобильной связи
Сразу три крупных оператора сотовой связи согласились не ограничивать связь своим абонентам, которые пострадали при паводке. «Льгота» будет действовать в Селемджинском, Мазановском и Зейском районах в период действия ЧС.
По данным Правительства Амурской области, на этих территориях будет работать автоматический межсетевой роуминг.
Это значит, что абонент любого оператора может автоматически подключиться к другому оператору и разговаривать на своём тарифе без дополнительной оплаты. Это позволит оставаться на связи всем абонентам вне зависимости от уровня сигнала в определенном месте своего оператора, - объясняют специалисты.
Также «Ростелеком» вплоть до 5 августа будет предоставлять неограниченное количество минут на междугороднее и внутризоновое направление с существующих номеров телефонов в пунктах временного размещения. Будет увеличена скорость доступа в интернет в этих точках.
ИСТОЧНИК KP.RU