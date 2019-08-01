Белогорье готовится к пику паводка: уже затоплены огороды

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-01T09:01:49+03:00

Власти пока не готовы откачивать воду из погребов, но грунтовые воды откачивают

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1 и 2 августа в Белогорье ожидают прохождение гребня паводка по реке Зея. В администрации села развернут оперативный штаб под председательством мэра Благовещенска Валентины Калиты. С раннего утра там работают чиновники, дорожники, спасатели.

Работаем исходя из возможного пессимистического сценария, - подчеркнула Валентина Калита. – Ещё раз делаем контрольный обход улиц «нижнего» поселка. Заходим в каждый дом, а их у нас в зоне возможного подтопления 160! Дети, пожилые люди, те, кому по состоянию здоровья может понадобится экстренная медицинская помощь, в обязательном порядке должны быть эвакуированы. Каждый житель должен понимать, что он не имеет права рисковать жизнью и здоровьем своих близких, особенно детей!

На полдень 1 августа уровень Зеи в районе Белогорья увеличился на 3 см до 750 см. Но максимальных отметок все ждут завтра, 2 августа, - 760-780 см.

Неделю назад в селе были созданы дамбы, которые доказали свою эффективность. Но вода подпирает, пошли грунтовые воды. В Белогорье работают две перекачивающие насосные станции, каждая мощностью 100 литров в секунды, и 5 мотопомп.

- Жители должны понимать, что сейчас все силы брошены на сдерживание паводка, качать воду из погребов пока мы не будем, - акцентировала внимание членов штаба мэр Благовещенска. – Все, что нужно делать по сдерживанию воды, мы делаем, но и жители должны предпринять все необходимые меры по сохранению своего имущества – поднять на чердаки, вывезти. Мы поможем.

Чиновники готовы и к выплатам подтопленцам: если вода поднялась выше пола или погиб урожай, благовещенцы получат материальную помощь. Заявления от жителей готовы принимать и в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU