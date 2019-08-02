Благовещенка лишилась автомобиля, приехав на нем к приставам

СЕГОДНЯ 04:14 2019-08-02T04:14:52+03:00

Женщина решила разобраться с арестом счетов, а в итоге осталась без транспортного средства

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Жительница Благовещенска, оставшись без автомобиля, очень быстро расплатилась по счетам. Причем транспортное средство арестовали сразу после того, как возмущенная горожанка приехала к судебным приставам разбираться из-за блокировки счетов.

Как рассказали в службе судебных приставов, согласно решению суда, женщина должна была возместить материальный ущерб в размере около 190 тысяч рублей, который она причинила в результате ДТП. Добровольно должница оплачивать ничего не хотела, поэтому на ее счета был наложен арест.

Возмущенная гражданка приехала к судебным приставам, которым начала жаловаться на нехватку денежных средств.

- Тогда сотрудник службы судебных приставов указал на наличие в её собственности автомобиля и вручил требование о предоставлении ключей и документов от данного авто для составления акта описи и ареста, - рассказали в ведомстве.

После этого благовещенка через два дня погасила задолженность в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU