К сентябрю в Благовещенске появится новый сквер

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-02T08:45:43+03:00

Отдохнуть на лавочках можно будет в самом центре города, у кинотеатра

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Рядом с кинотеатром «Благовещенск» облагородят сквер, который долгие годы стоял в запустении (не работал даже фонтан). Общественная территория была скрыта за стелой, установленной в честь Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В настоящее время рабочие занялись ее благоустройством.

- Ещё совсем недавно здесь был старый неухоженный сквер с давно неработающим фонтаном. Сейчас на этом месте активно ведутся работы по благоустройству: выполнен демонтаж фонтана, а также старых проездов и тротуаров, установлены тротуарные и дорожные бортовые камни, подготовлено основание под автомобильную стоянку, - рассказали в администрации Благовещенска.

Рабочие обустроят лестницу, положат плитку, а также отремонтируют стелу. Для удобства горожан будут установлены скамейки, качели, здесь же разобьют цветники, высадят деревья. Появится и новое освещение. Прогуляться по скверу можно будет уже осенью.

Кстати, новая площадка для прогулок появится и в районе улиц 50 лет Октября – Зелёная. Проект будет реализован благодаря программе «Формирование современной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU