У амурчан, пострадавших от паводка, принимают документы на выплаты

СЕГОДНЯ 04:39 2019-08-05T04:45:31+03:00

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В Благовещенске, Белогорске, Свободном открыты пункты приема документов от пострадавших граждан Мазановского и Селемджинского районов эвакуированных во время паводка. Все граждане, которые покинули свои населенные пункты, могут обратиться с документами в центральные города области.

Так, документы принимают по следующим адресам:

г. Благовещенск: ул. Северная, д. 186, каб. № 106. Телефон: 8 (4162) 225-842. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 17:00. В здании государственного казенного учреждения Амурской области – управление социальной защиты населения по г. Благовещенск и Благовещенскому району.

г. Белогорск: ул. Гагарина, д. 17, каб. № 1, 4, 10. Телефон: 8 (416 41) 3-51-43. Режим работы: в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в выходные дни с 09:00 до 17:00. В здании государственного казенного учреждения Амурской области – управление социальной защиты населения в г. Белогорске (межрайонное).

г. Свободный: ул. 40 лет Октября, д. 92, каб. № 101. Телефоны: 8 (41643) 5-51-10, 8 (41643) 5-51-11, 8 (41643) 5-51-16. Режим работы: ежедневно с 08:00 до 17:00. В здании государственного казенного учреждения Амурской области – управление социальной защиты населения по г. Свободный, ЗАТО Циолковский, Свободненскому району.

Между тем, ранее зампред Правительства Ольга Лысенко предложила сократить сроки установленные законом на производство выплат с 30 дней до 10. Губернатор Василий Орлов поручил министерству юстиции проработать вопрос и дать предложения.

На 4 августа в Амурской области пострадало 11 мостов и 132 участка дорог на 17 проезд закрыт полностью. За сутки восстановлено 39 участков общей протяженностью - 93 километра.

В районе Благовещенска к 5 августа уровень реки Амур пошел на спад (за сутки минус 29 см). Зея опустилась на 32 см. Повышение уровня рек зафиксировано в районе Иннокентьевки (плюс 24 см на реке Амур), на Селемдже в районе Норска (плюс 39 см), в районе Богословки (плюс 33).

ИСТОЧНИК KP.RU