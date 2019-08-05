В продажу поступили билеты на фестиваль «Амурская осень»

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-05T08:20:49+03:00

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В Благовещенске стартовала продажа билетов на фестиваль кино и театра «Амурскую осень». Первые спектакли пройдут в Общественно-культурном центре и областной филармонии 15 сентября.

«Амурская осень» откроется постановкой «Тайны королевской кухни», которая пройдет 15 сентября в зале ОКЦ. Поклонники игры Любови Толкалиной, Артема Ткаченко смогут купить билеты за 1500-2500 рублей.

В этот же день пройдет спектакль «Спасти рядового Гамлета» с Юрием Стояновым и Алисой Гребенщиковой в главных ролях. Билеты также на эту постановку уже есть в продаже.

Кстати, самым дорогим спектаклем может стать «Авантюристы поневоле» с Павлом Прилучным в главной роли. Места в первом ряду обойдутся в 3000 рублей. Самые дешевые стоят – 2000 рублей. «По-бюджетному» можно посетить моноспектакль с Лизой Арзамасовой «Через постель»: цены варьируются от 1000 до 1500 рублей.

Напомним, 17-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» стартует в Благовещенске 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU