Амурским школьникам из зоны паводка помогут собраться к 1 сентября

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-05T08:59:34+03:00

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В амурском министерстве образования и науки создали штаб по подготовке к новому учебному году в условиях паводка. Он будет помогать пострадавшим от наводнения территориям не допустить срыв занятий в сентябре. Школы, пострадавшие из-за проливных дождей и паводка, восстановят, а детям окажут всестороннюю помощь.

В штабе три рабочие группы. Задача первой — оценить ущерб, нанесенный зданиям, помещениям и инвентарю образовательных организаций.

Вторая группа просчитывает риски, из-за которых школьники могут не приступить к обучению. Также она разрабатывает меры поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Третья группа разбирает вопросы предоставления правовой помощи и ведет учет финансовой потребности.

— Все группы мобильны, если понадобится, готовы незамедлительно выехать в любую территорию, — сообщили в пресс-службе амурского минобрнаки.

Штаб министерства собирает и анализирует информацию в тандеме с Амурским центром ГЗ и ПБ.

Вопросы по поводу подготовки к новому учебному году можно задать по телефонам 8 (4162) 226-506 и 8 (4162) 226-510.

Кстати, из-за непростой гидрологической обстановки августовскую конференцию министерства образования и науки региона решили перенести. Теперь она пройдет не 6, а 21 числа. Кроме того, коллегию минобрнауки отодвинули на первую декаду сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU