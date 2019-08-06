Экс-амурчанин уехал на велосипеде из Владивостока, и пропал

СЕГОДНЯ 04:13 2019-08-06T04:13:50+03:00

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Полицейские разыскивают пропавшего жителя Владивостока. Его сестра написала заявление, рассказав, что брат ушел из дома 4 июля, и с тех пор о нем нет известий.

31-летний Андрей Козицов, уроженец села Албазино, собрал свои вещи и оставил записку о том, что поехал в Амурскую область. В настоящее время его местонахождение неизвестно. На связь с родными житель Владивостока не выходит.

При себе Козицов имел черный рюкзак с вещами, паспорт, велосипед. Из особых примет: на лице мужчины жировики, на левом запястье – шрам от удара топором. Также у приморца есть шрам в виде звездочки на правом боку под ребрами.

- Приметы: на вид 30 - 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно русые коротко подстрижены, лицо европейского типа. Был одет: демисезонная ветровка темного цвета с красным воротником, футболка в зелено-белую полоску, брюки джинсовые синего цвета, кроссовки черного цвета, - рассказали в полиции Владивостока.

Граждан, которые знают что-либо о бывшем амурчанине, просят обращаться в отдел полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку по телефонам: дежурная часть - 8 (423) 2267171; для звонка с мобильного телефона -102, отдел уголовного розыска - 8 (423) 2269247.

ИСТОЧНИК KP.RU