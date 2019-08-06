Ущерб от наводнения в Приамурье оценили в рекордные 3,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-06T07:59:50+03:00

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Амурская область уже подсчитывает убытки и ожидает завершения разрушительного наводнения. За минувшие сутки вода ушла из 8 жилых домов и 38 подворий в населенных пунктах Приамурья. В Белогорском и Свободненском районах все участки дорог освободились от воды.

Уже сейчас понятно, что регион ждет долгая работа по устранению последствий паводка.

- Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 млрд руб. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью, а также объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Но это не окончательная сумма ущерба: комиссии продолжают подсчитывать потери,— заявил губернатор Василий Орлов.

По итогам обследования сельхозугодий уже на данном этапе регион потерял более 169 тыс. га посевов. Паводок разрушил дороги, жилые дома. Власти просчитывают вариант со строительством новых поселений на безопасной территории. Такой опыт уже имеется: так в селе Волково было построено 70 домов для подтопленцев 2013 года.

По состоянию на 6 августа, на территории 15 муниципальных образований Амурской области подтоплено 39 населённых пунктов. Вода остается в 30 частных жилых домах. В настоящее время вода прибывает на Селемдже в районе Богословка, на Быссе в районе Февральск. За сутки вода прибыла на 14-37 см.

ИСТОЧНИК KP.RU