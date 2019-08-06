Благовещенцы добились установки в микрорайоне остановки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-06T10:31:56+03:00

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Прозрачный павильон появился на остановке «Василенко» в микрорайоне. Остановка появилась по просьбе благовещенцев, которым было неудобно добираться из этого района города. После завершения работ на остановке будут останавливаться 12 и 38 автобусные маршруты.

- Как мы видим, это район города интенсивно застраивается, здесь уже появился микрорайон «Подсолнухи», ведется строительство нового детского сада, в скором будущем появится и школа. Обустройство данного автобусного пункта значительно сократит расстояние для жителей, которые добираются общественным транспортом по улице Василенко в сторону Промышленной, - пояснил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов.

Павильон полностью прозрачный, крыша защитит пассажиров от осадков. Также для удобства горожан появится лавочка. Территория вокруг остановочного пункта будет благоустроена: уже сейчас появились тротуары и обустроены газонные зоны.

Кстати, установка павильона ведется в рамках нацпроекта «Безопасны и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU