2019-08-07T04:25:50+03:00
Общество

Зейская и Бурейская ГЭС сдержали 50% паводка на Дальнем Востоке

Гидростанции продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией
Анастасия НАГАЙКО
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С июля водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС сдержали почти половину дождевого паводка. Почти месяц ГЭС сдерживают значительную часть приходящей воды и продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией.

По последним данным, приток воды в Зейское водохранилище снизился в три раза и по состоянию на 6 августа составляет 1 140 м3/с. Приток воды в Бурейское водохранилище также снизился почти в два раза по сравнению с пиком паводка, который наблюдался 3 августа.

Между тем, обстановка на реках Амурской области нормализуется – вода уходит в коренное русло. Но при этом на некоторых участках вода остается на пойме. Как говорят синоптики, река Томь под Белогорском и сегодня, 7 августа, стоит выше отметки опасного явления – 4 метров.

На участке нижней Зеи Белогорье - Благовещенск отметили спад воды за сутки на 23-41 см, в Белогорье пойма остаётся подтопленной примерно на полметра. В районе областного центра вода на Амуре за сутки убыла на 36 см.

В настоящее время в Амурской области проводится дезинфекция и просушка домов – уже просушено 128 жилых объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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