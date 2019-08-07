2019-08-07T04:32:53+03:00
Происшествия

Ревнивый амурчанин залез в окно и едва не убил соперника

Мужчине удалось вырваться и убежать на улицу
Анастасия НАГАЙКО
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Амурские следователи разбираются в обстоятельствах нападения на жителя Серышевского района. В попытке его убийства подозревается другой местный житель. Как оказалось, злоумышленник приревновал свою даму сердца.

По версии следствия, мужчина залез в окно и набросился с кулаками на спящего соперника. Жертве удалось вырваться и выбежать на улицу. За помощью он обратился к фельдшеру, который и сообщил об инциденте в полицию.

Стражи порядка после сигнала выехали на место и задержали 40-летнего мужчину, который ранее уже был судим и в настоящее время не работает. После нападения злоумышленник сразу вернулся домой, где избил свою знакомую.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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