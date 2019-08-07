2019-08-07T09:50:42+03:00
Общество

В Свободном пропали две сестры: возбуждено уголовное дело

Девочки оставили записку и скрылись в неизвестном направлении
Анастасия НАГАЙКО
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Накануне, 6 августа, из дома по ул. Серышева в Свободном ушли две сестры. Зина Билык 2005 года рождения и Люба Билык 2009 года рождения оставили записку и скрылись в неизвестном направлении.

Сутки поисков не дали результатов, волонтеры просят помощи. Требуются добровольцы, которые будут искать детей.

- В настоящее время следственно-оперативной группой проведен осмотр места проживания девочек и близлежащих территорий. Составлен план необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. К поисковым мероприятиям привлечены личный состав МО МВД «Свободненский», сотрудники МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда «Гром». По Амурской области распространены ориентировки на пропавших детей, - рассказали в СУ СК РФ по Амурской области.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Убийство двух лиц».

Граждане, которые обладают какой-либо информацией о девочках, могут обратиться по телефонам: +7(924) 744-00-20, (4162) 44-94-00 или в полицию по тел. 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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