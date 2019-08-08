2019-08-08T03:36:27+03:00
Общество

Амурчанин утонул, попытавшись пройти размытую дорогу вброд

В машине мужчина оставил ребенка
Анастасия НАГАЙКО
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Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/
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В среду, 7 августа, в Октябрьском районе было найдено тело мужчины. Два водолаза по три часа проверяли подтопленные участки дороги в селе Варваровки, тело амурчанина находилось на глубине 2,5 метра.

Как рассказали в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, накануне мужчина выехал из села на личном транспорте к супруге на разрез «Ерковецкий». Подъехав к размытой дороге, амурчанин оставил сына в машине, а сам отправился вброд через воду.

Живым уже мужчину больше никто не видел.

Позже мальчик вышел из автомобиля, вернулся в Варваровку и рассказал о пропаже отца. На поиске выехали пожарные ПЧ-55 села и водолазы областного поисково-спасательного отряда из Свободного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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