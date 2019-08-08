Паводок сместился за пределы Приамурья: люди возвращаются домой

СЕГОДНЯ 04:00 2019-08-08T04:00:32+03:00

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Зейский паводок сместился за пределы Амурской области. Продолжает падать уровень воды и в Амуре. По-прежнему опасное явление сохраняется в Белогорске, здесь с 8 по 10 августа ожидают подъем воды.

К утру 8 августа Амур опустился на 16 см в районе Благовещенска, в районе Поярково – на полметра, в районе Сергеевки на 13 см. В районе Белогорска река Томь прибыла на 8 см. Повысился и уровень Буреи – на 14 см.

К проведению мероприятий по ликвидации ЧС привлечено почти 1000 человек, проводится дезинфекция. В муниципалитетах уже просушено 424 дома, из 222 домов откачана вода, вывезено около 400 кубометров мусора.

Что касается состояния подтопленных дорог, то за прошедшие сутки дорожные организации восстановили 11 поврежденных участков протяженностью около 17 километров.

«Больше всего вопросов возникает по состоянию трассы «Введеновка-Февральск-Экимчан». По поручению губернатора области Василия Орлова создан план восстановления этой дороги. Сквозное движение мы намерены открыть 18 августа. Однако трасса будет открыта только для автомобилей массой не более 10 тонн – для движения тяжеловесных автомобилей мосты не готовы», - рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Ухов.

В настоящее время ведется обследование домов, пострадавших от паводка. Уже известно, что от стихии пострадало 67 социальных объектов.

«В Мазановский и Селемджинский районы направлены запросы на наличие земельных участков, где могли бы возводиться новые дома для пострадавших граждан. Также в проработке участок в селе Волково, где можно разместить порядка 200 домов», - отметил министр строительства Игорь Карзунин.

ИСТОЧНИК KP.RU