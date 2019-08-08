6-летняя благовещенка погибла под колесами маршрутки

СЕГОДНЯ 05:27 2019-08-08T05:28:06+03:00

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Вечером 7 августа под колесами микроавтобуса в Благовещенске погибла 6-летняя девочка. По факту смертельного ДТП следственным управлением СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что водитель, управляя автобусом, при повороте направо при разрешающем сигнале светофора не предоставил преимущество в движении пешеходу. Маленькая девочка переходила дорогу по пешеходному переходу и оказалась под колесами маршрутки. Ребенок погиб на месте происшествия.

В соцсетях обсуждают детали трагедии: очевидцы сообщают, что девочка была с мамой. Другие пишут, что с ребенком была ее 9-летний брат. Многие отмечают, что ребенок сам выскочил на дорогу.

- Я живу там неподалеку, пришел к дому в тот момент, когда тельце уже было накрыто пакетом. Вокруг были лужи крови, зрелище ужасное. Еще долго уснуть не мог после увиденного. Судя по всему, она была с мамой – неподалеку сидела и плакала женщина, - рассказал очевидец.

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU