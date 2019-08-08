2019-08-08T05:28:06+03:00
Общество

6-летняя благовещенка погибла под колесами маршрутки

По факту ДТП возбуждено уголовное дело
Анастасия НАГАЙКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 7 августа под колесами микроавтобуса в Благовещенске погибла 6-летняя девочка. По факту смертельного ДТП следственным управлением СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что водитель, управляя автобусом, при повороте направо при разрешающем сигнале светофора не предоставил преимущество в движении пешеходу. Маленькая девочка переходила дорогу по пешеходному переходу и оказалась под колесами маршрутки. Ребенок погиб на месте происшествия.

В соцсетях обсуждают детали трагедии: очевидцы сообщают, что девочка была с мамой. Другие пишут, что с ребенком была ее 9-летний брат. Многие отмечают, что ребенок сам выскочил на дорогу.

- Я живу там неподалеку, пришел к дому в тот момент, когда тельце уже было накрыто пакетом. Вокруг были лужи крови, зрелище ужасное. Еще долго уснуть не мог после увиденного. Судя по всему, она была с мамой – неподалеку сидела и плакала женщина, - рассказал очевидец.

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Паводок сместился за пределы Приамурья: люди возвращаются домой
Амурчанин утонул, попытавшись пройти размытую дорогу вброд
В Свободном пропали две сестры: возбуждено уголовное дело
Ревнивый амурчанин залез в окно и едва не убил соперника
Зейская и Бурейская ГЭС сдержали 50% паводка на Дальнем Востоке
Благовещенцы добились установки в микрорайоне остановки
Ущерб от наводнения в Приамурье оценили в рекордные 3,5 млрд рублей
Экс-амурчанин уехал на велосипеде из Владивостока, и пропал
Амурским школьникам из зоны паводка помогут собраться к 1 сентября
В продажу поступили билеты на фестиваль «Амурская осень»
У амурчан, пострадавших от паводка, принимают документы на выплаты
К сентябрю в Благовещенске появится новый сквер
Благовещенка лишилась автомобиля, приехав на нем к приставам
Паводок в Приамурье: подтоплены свыше 460 домов и 960 участков
Белогорье готовится к пику паводка: уже затоплены огороды
Амурских подтопленцев не отключат от мобильной связи
21-летний студент убил двух пенсионерок в Благовещенске