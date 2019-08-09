Центр Благовещенска останется без горячей воды
В понедельник, 12 августа, в центре Благовещенска отключат горячую воду. По графику энергетики приступают к ремонту участка тепломагистрали северо-западного района.
По данным филиала «Амурская генерация» АО «ДГК», отключение начнется с 08:00 и затронет район города от улицы Островского до Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской.
Горячая вода вернется в квартиры благовещенцев 16 августа в 20:00.
Между тем, вечером 9 августа горячая вода появится в квартирах потребителей по улице Нагорной, переулку Угловому, в Детской городской клинической больнице, Благовещенской городской клинической больнице, в центральной части города от улицы Комсомольской до улицы Больничной между улицами Ленина и Горького.
ИСТОЧНИК KP.RU