2019-08-09T03:24:30+03:00
Общество

Центр Благовещенска останется без горячей воды

Отключение водоснабжения происходит по графику
Анастасия НАГАЙКО
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В понедельник, 12 августа, в центре Благовещенска отключат горячую воду. По графику энергетики приступают к ремонту участка тепломагистрали северо-западного района.

По данным филиала «Амурская генерация» АО «ДГК», отключение начнется с 08:00 и затронет район города от улицы Островского до Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской.

Горячая вода вернется в квартиры благовещенцев 16 августа в 20:00.

Между тем, вечером 9 августа горячая вода появится в квартирах потребителей по улице Нагорной, переулку Угловому, в Детской городской клинической больнице, Благовещенской городской клинической больнице, в центральной части города от улицы Комсомольской до улицы Больничной между улицами Ленина и Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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