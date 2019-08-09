2019-08-09T03:31:12+03:00
Общество

Пострадавшее от паводка Приамурье получит 600 млн рублей

Средства пойдут на выплаты пострадавшим гражданам
Анастасия НАГАЙКО
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Из федерального бюджета в бюджет Амурской области поступит 600 млн рублей. Решение об этом принял глава Правительства Дмитрий Медведев. В заседании с премьер-министром участвовал губернатор Приамурья Василий Орлов.

- 600 млн рублей предоставим Амурской области, жители которой пострадали этим летом из-за паводка. Были подтоплены населённые пункты, муниципальные образования, - сказал Дмитрий Медведев.

Уже известно, что деньги пойдут на единовременные выплаты гражданам, пострадавшим от паводка. Утверждено решение о предоставлении субсидии в размере 172 млн рублей: эти средства будут потрачены на восстановление дорог.

- Сегодня ещё только актируется ущерб. После того, как он будет подсчитан по сельскому хозяйству, дорожной отрасли, мы предоставим соответствующие документы в Правительство РФ и будем также обсуждать с коллегами дополнительные средства, необходимые нам для восстановления, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Напомним, во время наводнения в Приамурье под воду ушли 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 787 жилых дома, 4 669 человек, в том числе 1 041 ребёнок. Пострадал урожай на площади более 220 тысяч га.

В настоящее время уровень рек идет на спад, проводится откачка воды, просушка домов, с территорий вывозится мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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