Житель Углового обворовал женщину, пострадавшую от паводка
Жительницу Углового обворовали, пока она находилась в пункте временного размещения в с. Новокиевский Увал. 30 июля женщина написала заявление в полицию и рассказала, что дверь ее дома повреждена.
Сама амурчанка о происшествии узнала по телефону и обратилась к полицейским. Следственно-оперативная группа была направлена в село на автомобиле повышенной проходимости. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли следы взлома замка двери в летнюю кухню. Из помещения была похищена алюминиевая емкость.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что к краже может быть причастен ранее судимый мужчина, 1972 года рождения. У него было изъято похищенное и возвращено хозяйке.
По версии следствия, мужчина во время режима ЧС и эвакуации граждан умудрился залезть в летнюю кухню и украсть чужое имущество. В итоге амурчанка понесла ущерб на 3000 рублей.
По факту кражи следователем МО МВД России «Мазановский» было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Обвиняемый признался в краже, в скором времени он предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU