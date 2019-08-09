Житель Углового обворовал женщину, пострадавшую от паводка

СЕГОДНЯ 05:52 2019-08-09T05:52:57+03:00

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Жительницу Углового обворовали, пока она находилась в пункте временного размещения в с. Новокиевский Увал. 30 июля женщина написала заявление в полицию и рассказала, что дверь ее дома повреждена.

Сама амурчанка о происшествии узнала по телефону и обратилась к полицейским. Следственно-оперативная группа была направлена в село на автомобиле повышенной проходимости. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли следы взлома замка двери в летнюю кухню. Из помещения была похищена алюминиевая емкость.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что к краже может быть причастен ранее судимый мужчина, 1972 года рождения. У него было изъято похищенное и возвращено хозяйке.

По версии следствия, мужчина во время режима ЧС и эвакуации граждан умудрился залезть в летнюю кухню и украсть чужое имущество. В итоге амурчанка понесла ущерб на 3000 рублей.

По факту кражи следователем МО МВД России «Мазановский» было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Обвиняемый признался в краже, в скором времени он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU