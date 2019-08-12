2019-08-12T03:21:54+03:00
Общество

Пенсионерка в Белогорске нашла портмоне с деньгами и вернула владельцу

Хозяин потерял карты, документы и 20 тысяч рублей
Анастасия НАГАЙКО
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Житель Белогорска написал заявление в полицию после того, как потерял портмоне с деньгами. Мужчина рассказал в отделении, что лишился вещей возле торгового центра. Внутри портмоне были 20 тысяч рублей, банковская карта и различные карты скидок.

Оказалось, портмоне подобрала пожилая женщина.

- Несмотря на то, что в нём отсутствовала какая-либо информация о его владельце, добропорядочная амурчанка смогла найти хозяина потерянного имущества. Помогли ей в этом работники одного из магазинов, которые сообщили телефон держателя карты скидок, - рассказали в УМВД по Амурской области.

Женщина дозвонилась до владельца, договорилась с ним о встрече и вернула портмоне с деньгами.

Между тем, сотрудники полиции напоминают, что при обнаружении каких – либо оставленных без присмотра вещей необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. В ином случае грозит наказание по ст. 158 УК РФ «Кража». Так, за неделю белогорская полиция задержала 6 граждан, которые нашли сотовые телефоны и не вернули их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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