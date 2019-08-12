2019-08-12T05:32:36+03:00
Общество

В Приамурье чудом выжившие после паводка щенки вышли к людям

Неравнодушные амурчане просят найти малышам приют
Анастасия НАГАЙКО
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Фото: @mintransamurФото: @mintransamur
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Возле амурского села Козловка в Мазановском районе заметили двух брошенных щенков. Животных увидели возле временного объезда транспорта на первом километре подъезда к селу. Сейчас специалисты амурского Минстроя просят помощи.

— Они выжили — не утонули в потоке воды, прошедшем через Мазанию, но дальнейшая их жизнь под вопросом. Просим жителей села Козловка или других сел не остаться равнодушными к судьбе уже таких смелых будущих охранников, — призвали чиновники в соцсетях.

В настоящее время жители села, которые проезжают по трассе, и дорожники подкармливают щенков. Но им требуется настоящий дом.

Между тем, на региональной трассе Введеновка — Февральск — Экимчан ведутся восстановительные работы. Там введено ограничение по движению транспорта массой более 10 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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