Благовещенец на «Хонде» сбил 10-летнего велосипедиста
В субботу, 10 августа, в Благовещенске сбили юного велосипедиста, который ехал по тротуару. Инцидент произошел вблизи дома № 19 по улице Политехнической. Водитель Honda Toyota Prius выезжал с прилегающей территории и не пропустил ребенка.
По данным городского отдела ГИБДД, мальчик получил травмы.
В тот же день на 47-ом километре дороги Благовещенск – Свободный опрокинулся автомобиль Honda Fit. Водитель не выбрал безопасную скорость, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась. Пострадали 22-летний водитель и два пассажира – 25 и 7 лет.
В целом же за пятницу и выходные на дорогах Благовещенска и Благовещенского района произошло 43 аварии, пострадали 9 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU