2019-08-12T06:01:07+03:00
Общество

Благовещенец на «Хонде» сбил 10-летнего велосипедиста

За выходные пострадали двое детей
Анастасия НАГАЙКО
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В субботу, 10 августа, в Благовещенске сбили юного велосипедиста, который ехал по тротуару. Инцидент произошел вблизи дома № 19 по улице Политехнической. Водитель Honda Toyota Prius выезжал с прилегающей территории и не пропустил ребенка.

По данным городского отдела ГИБДД, мальчик получил травмы.

В тот же день на 47-ом километре дороги Благовещенск – Свободный опрокинулся автомобиль Honda Fit. Водитель не выбрал безопасную скорость, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась. Пострадали 22-летний водитель и два пассажира – 25 и 7 лет.

В целом же за пятницу и выходные на дорогах Благовещенска и Благовещенского района произошло 43 аварии, пострадали 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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