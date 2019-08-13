2019-08-13T03:30:38+03:00
Общество

Опубликована программа спектаклей «Амурской осени»

В рамках фестиваля зрители увидят 13 постановок
Анастасия НАГАЙКО
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14 сентября в Благовещенске стартует фестиваль кино и театра «Амурская осень». За месяц до открытия оргкомитет опубликовал программу конкурса антрепризных спектаклей.

Всего амурскому зрителю представят 13 спектаклей: больше половины из них пройдет на сцене Общественно-культурного центра, пять – на сцене Амурской областной филармонии. По традиции, один спектакль поставят на сцене Амурского областного театра драмы.

Например, в воскресенье, 15 сентября, на сцене ОКЦ покажут «Тайны королевской кухни» с Любовь Толкалиной. На следующий день там же пройдет постановка «Ну и фрукТы». Глеб Матвейчук представит «Лабиринты сна» с участием звезд российских мюзиклов во вторник, 17 сентября. Самый ожидаемый спектакль с участием Павла Прилучного можно будет посетить в субботу, 21 сентября, в 19.00.

В Амурской областной филармонии фестиваль откроется игрой Юрия Стоянова и Алисы Гребенщиковой в «Спасти рядового Гамлета», а завершится в субботу, 21 сентября. На сцене поставят «Мужской аромат» с Ольгой Ломоносовой и Даниилом Страховым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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