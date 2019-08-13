Грузовой поезд сбил амурчанина: мужчина умер на месте

СЕГОДНЯ 03:37 2019-08-13T03:37:32+03:00

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В Амурской области ночью 11 августа произошел несчастный случай на железной дороге. На перегоне Тур – Завитая грузовой поезд сбил человека.

После сообщения о трагедии на место выехала следственно-оперативная группа Белогорского линейного отдела МВД России. Сотрудники транспортной полиции установили личность пострадавшего: им оказался мужчина 1991 года рождения. Амурчанин скончался на месте.

- Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства происшествия уточняются, - рассказали в ведомстве.

Транспортные полицейские напоминают гражданам, что по правилам безопасности категорически запрещено переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом; садиться и высаживаться на ходу поезда; высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда и пр.

ИСТОЧНИК KP.RU