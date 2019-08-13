Вода ушла из всех затопленных домов Приамурья

СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-13T07:44:35+03:00

Основной вопрос на сегодня – подготовка документов для выплат

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Ситуация с паводком в Амурской области стабилизировалась. К настоящему времени в регионе проводится санитарная обработка объектов, затопленные ранее дома просушивают, из подполов откачивают воду.

«В Приамурье не осталось подтопленных жилых домов, но до сих пор подтоплено 194 приусадебных участка. Остаются эвакуированными 2123 человек, в том числе 718 детей. В ПВР находятся 42 человека. Большинство живут у родственников», - отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

Основной на сегодня вопрос – это подготовка документов для получения гражданами помощи из федерального бюджета. На сегодняшний день Минсоцзащиты помогло на общую сумму в 13,69 млн рублей. Кроме того, составлен список подтопленцев, которые претендуют на федеральные выплаты. Список сформирован на 45,6 млн рублей. В списки вошли граждане Белогорска, Зеи, Селемджинского, Тамбовского, Константиновского и Свободненского районов.

В настоящее время проверяются списки Мазановского, Ивановского, Благовещенского, Магдагачинского и Серышевского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU