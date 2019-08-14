Благовещенец попытался дать 100 тысяч рублей инспектору ДПС

СЕГОДНЯ 03:33 2019-08-14T03:33:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу. По версии следствия, 47-летний автомобилист предложил инспектору 100 тысяч рублей.

Утром 12 августа подозреваемый находился в автомобиле дорожно-патрульной службы, припаркованном на одной из улиц Благовещенска. Чтобы уйти от ответственности за отказ от медосвидетельствования, мужчина предложил полицейскому взятку.

- Сотрудник органов внутренних дел в соответствии с установленным порядком сообщил о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения своему руководству, в результате чего подозреваемый был задержан на месте преступления, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

На допросе мужчина признал вину, его отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU