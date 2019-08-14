Жители затопленного Норска возвращаются домой на вертолете

СЕГОДНЯ 03:40 2019-08-14T03:40:44+03:00

Часть сельчан в ближайшее время планируют доставить на автобусах

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Село Норск Селемджинского района восстанавливается после разрушительного наводнения. Сводная группировка спасателей МЧС РФ и других министерств помогают населению приводить в порядок дворы, жилые дома и социальные объекты.

Спасатели разбирают разрушенные водой конструкции, проводят дезинфекцию колодцев и колонок, доставляют продукты питания и воду.

- За минувшие сутки в 16 домах проведена расчистка придомовых территорий, просушено 18 домовладений, отремонтировано более 60 метров забора (с нарастающим итогом более 200 метров), вывезено 165 куб. м. мусора (всего с начала работ более 550 куб.м.), - рассказали в Правительстве Амурской области.

Жителей Норска привозят домой на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Еще часть сельчан в ближайшее время планируют доставить на автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU