Амурчане сыграют в футбол с российскими знаменитостями

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-14T09:33:34+03:00

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17 августа в честь 107-летия Свободного на поле «Локомотива» пройдет матч «Под флагом Добра!». Два года назад подобный матч уже состоялся, также футболисты сыграли во время празднования юбилея города.

В этом году на поле выйдут футболисты команды ФК «Старко» (г. Москва), в которую входят певцы, актеры, музыканты и ветераны футбола России. Так, сыграют выпускники одной из «Фабрик звезд» - певцы Пьер Нарцисс, Михаил Гребенщиков, шоумен Сергей Крылов (руководитель организации «Союз детей России»), композитор и певец Александр Шевченко, актёры Дмитрий Белоцерсковский (серил «Восьмидесятые»), Александр Алёшкин (Театр «Содружество актёров Таганки») и пр. Будет в команде и Олимпийский чемпион 1988 года, ветеран футбола, вратарь (ФК «Спартак») Алексей Прудников.

- Ребята так интересно рассказывали о своих впечатлениях о первом визите в Свободный, что я решил в этот раз не упускать возможность - присоединиться. Уверен, будет интересный матч, великолепный концерт и всё это будет происходить под флагом Добра! - рассказал Алексей Прудников.

Против знаменитостей будут играть политики, предприниматели и спортсмены Амурской области. Матч начнется в 17:30.

ИСТОЧНИК KP.RU