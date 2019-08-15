В Благовещенске задержан наркоторговец с крупной партией «дури»

СЕГОДНЯ 04:06 2019-08-15T04:06:52+03:00

У мужчины найдено вещество белого цвета и около 300 таблеток

Изменить размер текста: A A

Амурчанина 1986 года рождения задержали благовещенские транспортные полицейские. У мужчины во время обыска были обнаружены вещество белого цвета со специфическим запахом, а также 336 таблеток синего цвета.

Химическое исследование установило, что изъятое вещество содержит наркотическое средство — производное N-метилэфедрона. В таблетках обнаружили метамфетамин.

Как объяснил задержанный мужчина, наркотики он приобрел для продажи через интернет. «Дурь» он бы оставлял в «закладках».

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном размере». Мужчине грозит тюрьма сроком от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU