Амурскую область накроет циклон
С 15 августа в Амурской области ухудшаются погодные условия. В выходные дни в отдельных районах ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра при грозе 15-20 м/с.
Амурчан просят подготовиться к непогоде и не рисковать своим здоровьем и жизнью.
- В этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, - предупреждает Управление по делам ГОЧС города Благовещенска.
Автовладельцам требуется внимательнее относиться к парковке своих транспортных средств. Всех жителей предупреждают: во время грозы нельзя разговаривать по сотовому телефону.
СПРАВКА
При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по тел: 112.
Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска: 202-112.
ИСТОЧНИК KP.RU