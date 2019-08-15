Амурскую область накроет циклон

СЕГОДНЯ 04:33 2019-08-15T04:33:40+03:00

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С 15 августа в Амурской области ухудшаются погодные условия. В выходные дни в отдельных районах ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

Амурчан просят подготовиться к непогоде и не рисковать своим здоровьем и жизнью.

- В этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, - предупреждает Управление по делам ГОЧС города Благовещенска.

Автовладельцам требуется внимательнее относиться к парковке своих транспортных средств. Всех жителей предупреждают: во время грозы нельзя разговаривать по сотовому телефону.

СПРАВКА

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по тел: 112.

Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска: 202-112.

ИСТОЧНИК KP.RU