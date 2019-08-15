В Тынде у пьющей матери забрали 6-летнего сына

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-15T07:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

6-летнего мальчика в Тынде изъяли из неблагополучной семьи. Сотрудники транспортной полиции посчитали, что ребенок находился в социально опасном положении.

Во время рейда оказалось, что мальчик живет с матерью-алкоголичкой. В квартире даже не было продуктов питания.

«В жилом помещении выявлены антисанитарные условия, не было продуктов питания, было очень грязно и накурено, на полу стояли пустые бутылки из-под спиртных напитков. Чувствовался устойчивый неприятный запах. Мать длительное время злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни», — сообщили в Тындинском ЛО МВД России на транспорте.

Его мать уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына. В этот раз на женщину составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В настоящее время решается вопрос о лишении женщин родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU