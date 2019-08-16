Мошенники по телефону обманули амурчанку на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 03:08 2019-08-16T03:08:29+03:00

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К свободненским полицейским обратилась женщина, у которой мошенники похитили 20 тысяч рублей. Установлено, что амурчанка сама перевела средства, а после опомнилась и написала заявление.

Предварительно установлено, что амурчанке позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником банка, где у нее была оформлена кредитная карта. Во время разговора звонивший сообщил, что с карты женщины неизвестные пытаются украсть деньги.

- Он пояснил, что ей необходимо подключить услугу об информировании операций по карте, для этого женщина должна продиктовать ему код, который придет ей в смс-сообщении и номер карты. Так как карты с собой у амурчанки не было, а ее номер наизусть она не знает, то она сообщила мужчине лишь смс-код, - рассказали в УМВД по Амурской области.

Амурчанке объяснили, что операция по переводу средств прервана, и ей еще раз позвонили. На следующий день женщина сама позвонила в банк, но, не дождалась оператора, и повесила трубку. Позже ей снова позвонили с телефона, на который она пыталась дозвониться, с ней снова поговорил мужчина.

- В этот раз он сообщил, что кредитную карту женщины заблокировали, так как с нее вновь пытались похитить денежные средства. Для разблокировки карты она должна перевести 20 тысяч рублей на названный счет. Амурчанка выполнила условия, - добавили в ведомстве.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

СПРАВКА

Если вы стали жертвой мошенничества независимо от суммы ущерба, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по тел.: 02 (102 – по мобильному телефону), 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU