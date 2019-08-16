Проезжую часть моста через Амур начали бетонировать
На строительной площадке моста через Амур продолжаются работы. В настоящий момент ведется бетонирование проезжей части. Работы проводятся для более равномерного набора прочности бетона в ночное время суток.
- В данный момент мы бетонируем пятый из восьми участков проезжей части моста. Работы на нем будут завершены в течении суток. Бетонирование ведется с плавсредств, доставка бетонной смеси осуществляется с помощью барж и катеров, а на место укладки бетон подается насосами, - рассказал главный инженер обособленного подразделения АО «УСК «Мост»» Александр Юрьев.
Весь процесс бетонирования строители ведут синхронно с китайскими коллегами.
Напомним, всего на российском участке будет смонтировано 1150 тонн арматуры, проведена укладка 2500 кубометров бетона – столько же на китайском участке.
Окончание бетонирования всей проезжей части запланировано на 5 сентября. После завершения работ строители приступят к следующему этапу - устройству гидроизоляционного покрытия. После подрядчики начнет укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части, - рассказал заместитель директора филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в г. Благовещенске Роман Ушаков.
В настоящее время готовность моста составляет 76%.
ИСТОЧНИК KP.RU