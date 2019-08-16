Благовещенцам покажут музей истории аптечного дела

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-16T05:40:41+03:00

Каждые выходные в городе будут проходить необычные экскурсии

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В воскресенье, 18 августа, в Благовещенске состоится экскурсия в музее истории аптечного дела Амурской области ОАО «Амурфармация» (ул. Пионерская, 33). Экскурсоводом станет руководитель информационно-методического центра «Народный музей» Елена Пастухова.

Каждые выходные Елена Пастухова будет проводить экскурсии в ведомственных, общественных и частных музеях Благовещенска. В этот раз кандидат исторических наук представит уникальные предметы, документы и фотографии, рассказывающие о первых аптеках города. Интересна будет и коллекция флаконов 19 века, в которых хранились и продавались лекарства.

«Просто так в музей аптечного дела не попасть, визит нужно согласовывать, поэтому такое мероприятие не стоит пропускать, – рассказала Елена Пастухова. – К тому же стоит поторопиться , помещение небольшое, и сможет вместить не более 10-12 человек».

Экскурсия состоится в 15.00. Записаться на нее можно было по телефону: 237-568.

ИСТОЧНИК KP.RU