2019-08-19T03:26:33+03:00
Общество

Инспектора Благовещенской таможни подозревают в получении взятки

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы
Анастасия НАГАЙКО
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В Благовещенске заключили под стражу инспектора таможни. Его подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом путем вымогательства).

Подозреваемый и его защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд согласился с доводами следователям и оставил мужчина до 15 октября 2019 года под стражей. Учитывалось то, что благовещенец может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства.

По версии следствия, мужчина «путем вымогательства получил от гражданина деньги в виде взятки за общее покровительство в виде беспрепятственного прохождения на экспорт и импорт через Благовещенскую грузовую таможню различных товаров».

В настоящее время сотруднику таможни грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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