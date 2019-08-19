2019-08-19T03:37:28+03:00
Общество

Приамурье «перевыполнило» план по осадкам

А в п. Сквородино, наоборот, почти не было дождя
Анастасия НАГАЙКО
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Южный циклон в прошедшие выходные принес сильные дожди на территорию Амурской области. Больше всего осадков досталось юго-востоку: за двое суток 16-18 августа в Архаре и Бурее выпало 64-71 мм, что близко к половине месячной нормы.

- В большинстве южных районов, в том числе и в Благовещенске, за эти дни выпало 40-45 мм, сравнимо с нормой второй декады августа. В отдельных пунктах – в Дугде, Шимановске и областном центре - на 18 число месячная норма осадков августа выполнена, все последующие дожди будут её только перевыполнять,- рассказали в соцсетях амурские синоптики.

Из-за дождливой погоды в регионе заметно похолодало, температура соответствует началу сентября. Так, среднесуточные температуры отстают от нормы на 2-3 °С, а днём столбики термометров не превышают +15,+18 °С.

Но есть районы, которых почти не затронули дожди: в Тынде с начала месяца выпало всего 11 мм осадков, а в п. Сковородино – 2 мм.

Между тем, 19 августа в Благовещенске облачно, днём - с прояснением, временами слабый дождь. Температура ночью 12-14 °С, днем 18-20 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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