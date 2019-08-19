Новую взлетную полосу в Благовещенске начнут строить в 2020 году

СЕГОДНЯ 05:26 2019-08-19T05:26:01+03:00

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Строительством второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска займется АО «Гидроэлектромонтаж». Работу начнутся в 2020 году. Предполагается, что новая «взлетка» позволит принимать самолеты большей вместимости и удешевит билеты.

- По результатам проведенных конкурсных процедур, которые были признаны несостоявшимися, ФГУП АГА обратилось в ФАС России за согласованием на заключение контракта с единственным потенциальным поставщиком услуг на реконструкцию аэропорта в лице АО «Гидроэлектромонтаж». На основании положительного решения ФАС заказчик заключил контракт с подрядчиком, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы и реконструкции аэропортового комплекса находится на непосредственном контроле губернатора области.

Напомним, действующая полоса имеет длину - 2800 метров. Вторая ВПП будет длиннее на 200 метров. К работам подрядчик приступит в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU