Новую взлетную полосу в Благовещенске начнут строить в 2020 году
Строительством второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска займется АО «Гидроэлектромонтаж». Работу начнутся в 2020 году. Предполагается, что новая «взлетка» позволит принимать самолеты большей вместимости и удешевит билеты.
- По результатам проведенных конкурсных процедур, которые были признаны несостоявшимися, ФГУП АГА обратилось в ФАС России за согласованием на заключение контракта с единственным потенциальным поставщиком услуг на реконструкцию аэропорта в лице АО «Гидроэлектромонтаж». На основании положительного решения ФАС заказчик заключил контракт с подрядчиком, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.
Вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы и реконструкции аэропортового комплекса находится на непосредственном контроле губернатора области.
Напомним, действующая полоса имеет длину - 2800 метров. Вторая ВПП будет длиннее на 200 метров. К работам подрядчик приступит в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU