Паводок не помешал работам на набережной Благовещенска

СЕГОДНЯ 03:35 2019-08-20T03:35:33+03:00

В скором времени откроется амфитеатр с видом на Хэйхэ

Изменить размер текста: A A

Почти 80 человек трудятся на реконструкции набережной Благовещенска. Работы на двух участках набережной (№8 и №9) начались в прошлом году. За это время здесь отсыпали насыпь сделали колодцы для ливневки, водопровод, наружное освещение.

Рабочие монтируют гранитные изделия будущего амфитеатра и делают тротуары из плитки. Кроме этого, строители делают монтаж сетей связи и видеонаблюдения, красят металлические ограждения и устанавливают декоративные элементы (гербы).

- С приходом гранитных изделий и увеличения объёмов по укладке плитки планируем увеличить количество рабочих на 25 человек для монтажа гранита. Паводок на работы строителей не повлиял. Вода зашла на нижний ярус амфитеатра, где работы не велись. На время дождей работы приходится приостанавливать, но мы укладываемся в график, - рассказал директор субподрядной организации Денис Рябухин.

Светлее станет не только на территории амфитеатра, но и на всём участке набережной от улицы Пионерской до улицы Театральной. Здесь установят 42 опоры освещения из чугунного литья.

- Работы ведутся в срок. На сегодняшний день строительство вышло на завершающую стадию. Хочется отметить, что отремонтированный участок набережной от ул. Пионерской до ул. Островского даст нам перспективы для реконструкции городской площади. Сейчас проект находится на общественных слушаниях. В сентябре планируем начать конкурс по определению подрядчика, - прокомментировал министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин.

ИСТОЧНИК KP.RU