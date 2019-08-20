2019-08-20T03:35:33+03:00
Общество

Паводок не помешал работам на набережной Благовещенска

В скором времени откроется амфитеатр с видом на Хэйхэ
Анастасия НАГАЙКО
Поделиться:
Фото: правительство Амурской областиФото: правительство Амурской области
Изменить размер текста:

Почти 80 человек трудятся на реконструкции набережной Благовещенска. Работы на двух участках набережной (№8 и №9) начались в прошлом году. За это время здесь отсыпали насыпь сделали колодцы для ливневки, водопровод, наружное освещение.

Рабочие монтируют гранитные изделия будущего амфитеатра и делают тротуары из плитки. Кроме этого, строители делают монтаж сетей связи и видеонаблюдения, красят металлические ограждения и устанавливают декоративные элементы (гербы).

- С приходом гранитных изделий и увеличения объёмов по укладке плитки планируем увеличить количество рабочих на 25 человек для монтажа гранита. Паводок на работы строителей не повлиял. Вода зашла на нижний ярус амфитеатра, где работы не велись. На время дождей работы приходится приостанавливать, но мы укладываемся в график, - рассказал директор субподрядной организации Денис Рябухин.

Светлее станет не только на территории амфитеатра, но и на всём участке набережной от улицы Пионерской до улицы Театральной. Здесь установят 42 опоры освещения из чугунного литья.

- Работы ведутся в срок. На сегодняшний день строительство вышло на завершающую стадию. Хочется отметить, что отремонтированный участок набережной от ул. Пионерской до ул. Островского даст нам перспективы для реконструкции городской площади. Сейчас проект находится на общественных слушаниях. В сентябре планируем начать конкурс по определению подрядчика, - прокомментировал министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тела мужчины и трех женщин найдены в гаражном массиве Благовещенска
Новую взлетную полосу в Благовещенске начнут строить в 2020 году
Приамурье «перевыполнило» план по осадкам
Инспектора Благовещенской таможни подозревают в получении взятки
Благовещенцам покажут музей истории аптечного дела
Проезжую часть моста через Амур начали бетонировать
Мошенники по телефону обманули амурчанку на 20 тысяч рублей
В Тынде у пьющей матери забрали 6-летнего сына
Амурскую область накроет циклон
В Благовещенске задержан наркоторговец с крупной партией «дури»
Амурчане сыграют в футбол с российскими знаменитостями
Жители затопленного Норска возвращаются домой на вертолете
Благовещенец попытался дать 100 тысяч рублей инспектору ДПС
Вода ушла из всех затопленных домов Приамурья
Грузовой поезд сбил амурчанина: мужчина умер на месте
Опубликована программа спектаклей «Амурской осени»
Благовещенец на «Хонде» сбил 10-летнего велосипедиста
В Приамурье чудом выжившие после паводка щенки вышли к людям
Пенсионерка в Белогорске нашла портмоне с деньгами и вернула владельцу
Житель Углового обворовал женщину, пострадавшую от паводка