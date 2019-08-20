Тела мужчины и трех женщин найдены в гаражном массиве Благовещенска

СЕГОДНЯ 04:07 2019-08-20T04:07:13+03:00

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Вечером 19 августа в гаражном массиве Белогорска нашли тела четырех человек. Мертвых мужчину и трех женщин обнаружили местные жители. Погибшие находились в одной из самодельных построек, расположенных по переулку Томский.

После звонка на место происшествия выехали сотрудники следственного отдела по городу Белогорску и Белогорскому району. Установлено, что все погибшие – люди без определенного места жительства.

На телах амурчан не обнаружено признаков криминальной смерти. Погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

СУ СК России по Амурской области проводится проверка по факту обнаружения четырех трупов.

ИСТОЧНИК KP.RU