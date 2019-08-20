Благовещенец обворовал ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-20T07:52:59+03:00

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В Благовещенске ранее судимый мужчина обокрал ребенка с ограниченными возможностями. Заявление о пропаже специализированного велосипеда поступило в дежурную часть областного центра.

Местный житель рассказал, что велосипед хранился возле подъезда, т.к. был большой, и не было возможности его заносить домой. Ночью он пропал.

Полицейские изучили камер наружного видеонаблюдения, отработали круг лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи. Так они вышли на 20-летнего парня, которого задержали и доставили в дежурную часть.

- Предварительно установлено, что злоумышленник похитил велосипед в ночное время путем перекуса замка безопасности, - рассказали в УМВД по Амурской области.

Задержанный признался в содеянном. Похищенный велосипед сыщики вернули законному владельцу. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU