2019-08-21T04:05:23+03:00
Общество

Амурская область обещает поразить инвесторов на ВЭФ-2019

Готовность павильона составляет 70%
Анастасия НАГАЙКО
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Фото: Правительство Амурской областиФото: Правительство Амурской области
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Амурская область готовится к участию на ВЭФ-2019. К настоящему моменту павильон готов на 70%: завершена сборка металлического каркаса павильона и черновая отделка. Павильон будет состоять из трех этажей.

Организаторы решили сделать акцент во внешнем виде и форме на экспорте. Символом экспорта в регионе назвали транспортные контейнеры.

«Накануне установили сэндвич-панели на всех этажах. Сегодня на павильоне заканчивают покраску стен и укладку пола. Конструкцию будут использовать несколько лет, обновляя часть деталей и концепцию. Это позволит нам сэкономить ресурсы и время застройки. В прошлом году мы также перестраивали павильон, который возводили на ВЭФ-2017», - рассказал Павел Пузанов, директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций.

На первом этаже посетители познакомятся с газохимической отраслью Приамурья и газохимическим кластером в Свободненском районе. Можно будет проследить путь сырья от Чагоянского месторождения по «Силе Сибири» к Амурскому ГПЗ и газохимическому кластеру, а затем к предпринимателям. Второй этаж готовят к установке медиафасада, который будет транслировать данные о трансграничной агломерации «Благовещенск-Хэйхэ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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