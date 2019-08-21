«Следователь» из Москвы обманул благовещенку на 3,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 04:13 2019-08-21T04:13:40+03:00

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В отделение полиции в Благовещенске обратилась 65-летняя женщина, которая стала жертвой обмана. Амурчанка рассказала, что лишилась около 3,5 млн рублей. Причем деньги она сама перевела мошенникам.

Установлено, что в 2018 году потерпевшая через интернет купила таблетки. Спустя год ей позвонили «лже-следователь» из Москвы. Он рассказал, что препарат является контрафактным и теперь благовещенке положена выплата.

- Затем потерпевшей позвонил мужчина и, представившись адвокатом, пояснил, что размер компенсации составляет 20 миллионов рублей, и сообщил о необходимости оплатить государственную пошлину. После этого по требованию и под диктовку адвоката в течение месяца потерпевшая «оплатила» за обновление документов, страховку, за услуги курьера и «решение проблем» внезапно возникших у него с представителями определённых ведомств и структур, и ещё ряд услуг, - рассказали в УМВД по Амурской области.

Отдав свыше 3,5 млн рублей, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU