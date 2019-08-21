2019-08-21T07:24:41+03:00
Общество

В Приамурье от удушья газа умер 14-летний подросток

Мальчика пытались откачать прямо на улице
Анастасия НАГАЙКО
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В селе Константиновка накануне скончался 14-летний мальчик. Трагедия произошла на глазах очевидцев. Они же рассказали, что подросток умер, надышавшись газа. Следователи подтвердили информацию.

- Вчера, в районе 17:00 часов на автодроме в районе села очевидцами было найдено тело ребенка 2005 года рождения. По предварительной информации, ребенок надышался газом, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Алексей Лубинский.

Очевидцы пытались сделать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание подростку, но все было тщетно.

По факту гибели ребенка следователями проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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