2019-08-21T08:39:30+03:00
Общество

1 сентября в Благовещенске заработает второй корпус школы № 22

В школе завершаются работы по подготовке к учебному году
Анастасия НАГАЙКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Строительство второго корпуса школы № 22 в Благовещенске стартовало весной прошлого года. На реализацию проекта было выделено около 411 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. К 1 сентября школа полностью готова.

На сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы, благоустроена территория, высажены деревья и кустарники. Обустроены зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны.

- Установлено технологическое оборудование для пищеблока, медицинского кабинета, актового зала, расставлена мебель. В специализированных кабинетах устанавливается компьютерное и интерактивное оборудование. На следующей неделе специалисты приступят к установке программного обеспечения, - рассказали в Правительстве Амурской области.

Учителя школы отмечают, что все классные кабинеты оборудованы все необходимым, начиная от пробирок и наглядного материала, заканчивая целыми лабораторными комплексами.

Кстати, в первом корпусе школы отреставрировали фасад, заменили все окна, отремонтировали кровлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приамурье от удушья газа умер 14-летний подросток
«Следователь» из Москвы обманул благовещенку на 3,5 млн рублей
Амурская область обещает поразить инвесторов на ВЭФ-2019
Благовещенец обворовал ребенка-инвалида
Тела мужчины и трех женщин найдены в гаражном массиве Благовещенска
Паводок не помешал работам на набережной Благовещенска
Новую взлетную полосу в Благовещенске начнут строить в 2020 году
Приамурье «перевыполнило» план по осадкам
Инспектора Благовещенской таможни подозревают в получении взятки
Благовещенцам покажут музей истории аптечного дела
Проезжую часть моста через Амур начали бетонировать
Мошенники по телефону обманули амурчанку на 20 тысяч рублей
В Тынде у пьющей матери забрали 6-летнего сына
Амурскую область накроет циклон
В Благовещенске задержан наркоторговец с крупной партией «дури»
Амурчане сыграют в футбол с российскими знаменитостями
Жители затопленного Норска возвращаются домой на вертолете
Благовещенец попытался дать 100 тысяч рублей инспектору ДПС
Вода ушла из всех затопленных домов Приамурья
Грузовой поезд сбил амурчанина: мужчина умер на месте
Опубликована программа спектаклей «Амурской осени»
Благовещенец на «Хонде» сбил 10-летнего велосипедиста
В Приамурье чудом выжившие после паводка щенки вышли к людям
Пенсионерка в Белогорске нашла портмоне с деньгами и вернула владельцу
Житель Углового обворовал женщину, пострадавшую от паводка