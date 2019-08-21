1 сентября в Благовещенске заработает второй корпус школы № 22

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-21T08:39:30+03:00

В школе завершаются работы по подготовке к учебному году

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Строительство второго корпуса школы № 22 в Благовещенске стартовало весной прошлого года. На реализацию проекта было выделено около 411 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. К 1 сентября школа полностью готова.

На сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы, благоустроена территория, высажены деревья и кустарники. Обустроены зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны.

- Установлено технологическое оборудование для пищеблока, медицинского кабинета, актового зала, расставлена мебель. В специализированных кабинетах устанавливается компьютерное и интерактивное оборудование. На следующей неделе специалисты приступят к установке программного обеспечения, - рассказали в Правительстве Амурской области.

Учителя школы отмечают, что все классные кабинеты оборудованы все необходимым, начиная от пробирок и наглядного материала, заканчивая целыми лабораторными комплексами.

Кстати, в первом корпусе школы отреставрировали фасад, заменили все окна, отремонтировали кровлю.

ИСТОЧНИК KP.RU