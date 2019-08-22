«Зданию – 58 лет»: в детсаду Благовещенска при детях обвалился потолок

СЕГОДНЯ 03:21 2019-08-22T03:21:02+03:00

В здании не было капремонта. Фото: Правительство Амурской области

Пострадали трое детей, всего в группе было 13 ребятишек

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В среду, 21 августа, в детском саду Благовещенска с потолка упала штукатурка. В момент происшествия находилось 13 детей младшего возраста, троим из которых была оказана медицинская помощь.

По факту обрушения потолка началась доследственная проверка, сообщили в СУ СК РФ по Амурской области.

- Министерствам образования и науки и строительства и архитектуры поручаю принять исчерпывающие меры во избежание повторения подобных ситуаций. Нужно провести обследование там, где это необходимо. В отношении садика, где было обрушение, провести служебное расследование - кто и когда проводил работы, и принять соответствующие меры, - отреагировал на ЧС губернатор Василий Орлов.

По словам министра образования и науки Светланы Яковлевой, в детсаду не было капремонта, там только белились стены и потолок.

- Само событие произошло на 2-м этаже в группе, в которую только начали ходить дети. Штукатурка сухая, намоканий, деформаций, «провисов» нет. Предположение, почему произошло обрушение, - здание эксплуатируется 58 лет, его много раз белили и красили, предварительно, в результате переувлажнения от продолжительных дождей ухудшилось сцепление штукатурки с несущей плитой, - объяснила Светлана Яковлева.

Здание детского сада будет закрыто, 100 воспитанников будут перераспределены по другим корпусам. Всё здание будет обследовано муниципальной комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU