«Зданию – 58 лет»: в детсаду Благовещенска при детях обвалился потолок
В среду, 21 августа, в детском саду Благовещенска с потолка упала штукатурка. В момент происшествия находилось 13 детей младшего возраста, троим из которых была оказана медицинская помощь.
По факту обрушения потолка началась доследственная проверка, сообщили в СУ СК РФ по Амурской области.
- Министерствам образования и науки и строительства и архитектуры поручаю принять исчерпывающие меры во избежание повторения подобных ситуаций. Нужно провести обследование там, где это необходимо. В отношении садика, где было обрушение, провести служебное расследование - кто и когда проводил работы, и принять соответствующие меры, - отреагировал на ЧС губернатор Василий Орлов.
По словам министра образования и науки Светланы Яковлевой, в детсаду не было капремонта, там только белились стены и потолок.
- Само событие произошло на 2-м этаже в группе, в которую только начали ходить дети. Штукатурка сухая, намоканий, деформаций, «провисов» нет. Предположение, почему произошло обрушение, - здание эксплуатируется 58 лет, его много раз белили и красили, предварительно, в результате переувлажнения от продолжительных дождей ухудшилось сцепление штукатурки с несущей плитой, - объяснила Светлана Яковлева.
Здание детского сада будет закрыто, 100 воспитанников будут перераспределены по другим корпусам. Всё здание будет обследовано муниципальной комиссией.
ИСТОЧНИК KP.RU