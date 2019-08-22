2019-08-22T03:48:17+03:00
Общество

Благовещенка обокрала «Почту России» на 300 тысяч рублей

Женщина работала оператором в почтовом отделении
Анастасия НАГАЙКО
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32-летнюю жительницу Благовещенска признали виновной в присвоении чужого имущества. Оператора «Почты России» приговорили к реальному лишению свободы за хищение денежных средств учреждения.

Установлено, что с апреля 2017 по март 2018 гг. осужденная, работая на Благовещенском почтамте, похищала из кассы денежные средства. Всего женщина похитила 302,5 тыс. рублей. Во время расследования благовещенка признала свою вину.

- Смягчающими обстоятельствами по уголовному делу признаны - полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья виновной, наличие у виновной малолетнего ребенка, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отбывать наказание амурчанка будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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