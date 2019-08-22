2019-08-22T09:52:29+03:00
Общество

Африканская чума добралась до села Волково

Ветеринарам придется уничтожить около 5 тысяч свиней
Анастасия НАГАЙКО
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В предстоящие выходные в селе Волково будут ликвидировать свиней – всего около 5 тысяч голов. В населенном пункте была выявлена африканская чума, ранее болезнь зарегистрировали и в Усть-Ивановке. Там было уничтожено около 700 голов свиней.

Радикальные меры коснутся, в том числе, и одного из крупнейших КФХ регионе, расположенном в селе Волково, где насчитывается около 4 тысяч голов свиней. Теперь животных и мясо из села запрещено вывозить.

- На 11 км дороги «Подъезд к Благовещенску» установлен дизбарьер. Экипажи ДПС перекрыли дорогу в этом месте. Это единственный въезд на территорию села Волково. Экипаж стоит на въезде из села Волково в село Грибское. Посты ДПС дежурят в селе Толстовка, где перекрыта дорога в Благовещенск. Теперь в столицу Приамурья приходится добираться через село Ивановка, - рассказали в Правительстве Амурской области.

Пост стоит после села Лозовое в сторону села Волково. То есть из Лозового в сторону Благовещенска можно проехать только через Ивановку.

На время из Грибского, Ровного, Заречного, Усть-Ивановки, Владимировки, Дроново, Лозового, Садового, Толстовки, Каникургана, Передового, Зазейского, Крещеновки нельзя будет вывозить свинину. Также ее нельзя будет заготавливать для еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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