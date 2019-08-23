Гастролеры из Якутии по два раза сдавали чужое жилье в Благовещенске

СЕГОДНЯ 04:02 2019-08-23T04:02:14+03:00

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В Благовещенске осудили 30-летнего мужчину, которого признали виновным 8 случаях мошенничества и двух кражах. Вместе с подругой житель Нерюнгри перебрался в областной центр, где начали обманывать граждан.

В 2016 году молодая пара начала снимать квартиры посуточно, после чего пересдавали их другим лицам на длительный срок.

- Арендаторов злоумышленники находили, разместив рекламное объявление в интернете, указав привлекательную цену за месяц проживания. После того, как подельники получали деньги, они скрывались и переставали выходить на связь, - рассказали в УМВД по Амурской области.

Спустя месяц следователи установили личности злоумышленников. Оказалось, что к этому моменту граждане уехали в Хабаровский край. Тогда сотрудники УМВД выехали в другой регион, но злоумышленники перебрались в Биробиджане. Там во дворе одного из домов их и задержали.

Во время следствия были установлены все обстоятельства преступления. Кроме того, молодой человек в двух арендованных ими квартирах похитил имущество собственников жилья. Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Его подруга получила два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU