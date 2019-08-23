Гастролеры из Якутии по два раза сдавали чужое жилье в Благовещенске
В Благовещенске осудили 30-летнего мужчину, которого признали виновным 8 случаях мошенничества и двух кражах. Вместе с подругой житель Нерюнгри перебрался в областной центр, где начали обманывать граждан.
В 2016 году молодая пара начала снимать квартиры посуточно, после чего пересдавали их другим лицам на длительный срок.
- Арендаторов злоумышленники находили, разместив рекламное объявление в интернете, указав привлекательную цену за месяц проживания. После того, как подельники получали деньги, они скрывались и переставали выходить на связь, - рассказали в УМВД по Амурской области.
Спустя месяц следователи установили личности злоумышленников. Оказалось, что к этому моменту граждане уехали в Хабаровский край. Тогда сотрудники УМВД выехали в другой регион, но злоумышленники перебрались в Биробиджане. Там во дворе одного из домов их и задержали.
Во время следствия были установлены все обстоятельства преступления. Кроме того, молодой человек в двух арендованных ими квартирах похитил имущество собственников жилья. Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Его подруга получила два года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU